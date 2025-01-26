الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

رايو فاليكانو ضد جيرونا 3:00

ريال سوسيداد ضد خيتافي 5:15

اتلتيك بيلباو ضد ليجانيس 7:30

برشلونة ضد فالنسيا 10:00

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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