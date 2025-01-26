نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد الإسبانية عن توقيت مواجهات أنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-01-2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها. مواعيد مباريات اليوم رايو فاليكانو ضد جيرونا 3:00 ريال سوسيداد ضد خيتافي 5:15 اتلتيك بيلباو ضد ليجانيس 7:30 برشلونة ضد فالنسيا 10:00 القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3. تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات تردد 11054. - أفقي. - معدل الترميز 27500. - معدل تصحيح الخطأ 2/3.