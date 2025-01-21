نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا صعبا وكبيرا على نظيره فريق الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر أمام الخليج

وسجل رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 67 صنع اوتافيو وعاد فورتونيس بالتعادل في الدقيقة 82 من ضربة جزاء.

وسجل الغنام الهدف الثاني في الدقيقة 84 صنعه له بروزوفيتش.

وسجل رونالدو الهدف الثالث بآخر الدقائق وانتهت المباراة 3/1.

وبهذه النتيجة احتل العالمي المركز الثالث برصيد 32 نقطة بعد تحقيق 9 فوز و5 تعادلات وتعادلين وخسر مثلهم بينما ظل الخليج في المركز 8 برصيد 23 نقطة حيث انتصر خلال 7 وتعادل مرتان وهزم بسبعة.

