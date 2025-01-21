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أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

مارسيل كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بدوري نايل

ويعود الأهلي للمنافسات المحلية بعد السقوط أمام أورلاندو باريتس بثنائية مقابل هدف في دوري الأبطال.



واختار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عن قائمة فريقه للمواجهة والتي تكونت من:-

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ‏ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد هاني وسمير محمد وكريم ‏الدبيس ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.



وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.