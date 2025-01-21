خبير تحكيمي يحسم جدل صحة طرد لاعب الخليج أمام النصر

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رياض - احمد صلاح - حسم الخبير التحكيمي جمال الشريف، الجدل بشأن طرد سعيد أل حمسل لاعب نادي الخليج، خلال مباراة النصر، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والمقامة على ملعب نادي الخليج في الوقت الحالي.

خبير تحكيمي: قرار الحكم سليم بشأن طرد لاعب الخليج

وقال الخبير التحكيمي في تصريحات خاصة لـ الميدان الرياضي:" قرار طرد سعيد آل حمسل لاعب نادي الخليج بعد أن لمس الكرة بيده قرار سليم خاصة وأن نواف بوشل لاعب النصر كان في انفراد بالمرمى ومنع فرصة تسجيل هدف وبالتالي قرار الحكم في القرار سليم".

توضيح جمال الشريف بشأن طرد لاعب الخليج