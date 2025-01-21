انت الأن تتابع خبر تقارير: باريس سان جيرمان غير مهتم بضم محمد صلاح والهلال يضمه في هذه الحالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية، عن انسحاب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من صفقة المحترف المصري محمد صلاح نادي ليفربول الإنجليزي، في ظل رغبة مسئولو نادي الهلال في تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال فلوريان بلانتبيرغ في تصريحات عبر حسابه على موقع أكس:" فإن باريس سان جيرمان الفرنسي، غير مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الجاري أو في الموسم الجديد، مؤكداً على أن مايتردد بشأن تقديم عرض أمر غير صحيح".

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وذكر الصحفي الموثوق:" أن نادي الهلال هو من يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، ولكن في حالة واحدة، وهي خروج اللاعب من نادي ليفربول الإنجليزي في صفقة انتقال حر، بمعني ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي القادم".

ويرغب مسئولو نادي الهلال في ضم محمد صلاح، وذلك من أجل تعزيز الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر أن تستضيفها أمريكا خلال الفترة القادمة.