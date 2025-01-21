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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة اليوم أمام الإسماعيلي المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة التاسعة من دورى نايل.

تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي في دوري "نايل"

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، بركات حجاج، محمد ربيعه، هشام حافظ.

خط الوسط: محمد متولي " كناريا"، عبد الكبير الوادي، محمود صابر، إسلام جابر.



خط الهجوم: حسام حسن.

ويجلس على دكه البدلاء كلا من: محمد اشرف، شريف رضا، محمد مصطفى ميدو، محمد سعيد زيكا، مصطفى البدرى، دوكو دودو، محمد كونيه، أبو بكر ليادى، محمد سالم.

ويحتل فريق سموحه المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط بينما يحتل الاسماعيلى المركز الحادي عشر برصيد برصيد 9 نقاط.