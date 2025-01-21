نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تفاصيل صفقة انتقال المهاجم المصري عمر مرموش إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، في الانتقالات الشتوية الجارية.

مرموش يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى السيتي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الألماني فلورينا بلتينبيرج، فإن مرموش يخضع حاليًا للفحوصات الطبية تمهيدًا لتوقيعه عقد الانتقال إلى صفوف السيتيزنز حتى يونيو 2030، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي يوم الخميس القادم.

وقال فلورينا بلتينبيرج، إن السيتي وفرانكفورت توصلا إلى اتفاق حول انتقال مرموش إلى السيتيزنز خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف، أن صفقة انتقال الدولي المصري إلى صفوف مانشستر سيتي ستكلف خزينة النادي الإنجليزي 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون يورو إمتيازات.

وأختتم حديثه، أن عمر مرموش سيتقاضى مع فريقه الجديد مانشستر سيتي راتبًا يصل إلى 17 مليون يورو سنويًا، لكنه سينخفض إلى 10 ملايين يورو عند خصم الضرائب.

وشارك المهاجم المصري البالغ من العمر 25 عاما آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم في 26 مباراة، أخرز خلالها 20 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة.