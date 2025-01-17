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أحمد جودة - القاهرة - محمد شريف يكسر الصيام التهديفي ويعيد الخليج إلي الانتصارات ملخص مباراة الخليج×العروبة…محمد شريف يكسر الصيام التهديفي ويعيد الخليج إلى مسار الانتصارات مرة أخرى.

محمد شريف يكسر الصيام التهديفي ويسجل في العروبة اليوم

انطلاقة جديدة قاد المصري محمد شريف، مهاجم فريق الخليج، فريقه لتحقيق فوز كبير على العروبة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري السعودي.

الفوز جاء ليكسر سلسلة التعادلات والخسائر التي طالت الفريق في الفترة الأخيرة، ويعيد له الأمل في تحسين ترتيبه بالدوري.

عودة بعد غياب طويل محمد شريف يسجل في العروبة

شهدت المباراة لحظة خاصة لمحمد شريف الذي سجل هدفه الأول هذا الموسم، واضعًا حدًا لصيام تهديفي استمر 246 يومًا.

محمد شريف، الذي دخل بديلًا في الدقيقة 75 بعد إصابة زميله ديميتريوس كوربيليس، تمكن من وضع بصمته في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، مستغلًا عرضية أرضية ليضع الكرة بثقة في شباك العروبة.

محمد شريف

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افتتح عبد الله السالم التسجيل في الدقيقة 22 بعد تمريرة مميزة من صالح أبو الشمات.

ولم ينتظر الفريق كثيرًا لتعزيز النتيجة، حيث أضاف فابيو مارتينز الهدف الثاني في الدقيقة 32 بصناعة من السالم، ليؤكد سيطرة الخليج منذ الشوط الأول.

أزمات العروبة مستمرة بعد الخسارة من الخليج اليوم

من جانبه، استمرت معاناة العروبة الذي تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي، وفشل مرة أخرى في التسجيل.

و الهزائم المتتالية وضعت الفريق في مأزق خطير، حيث تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الـ15، بفارق نقطة واحدة فقط عن مراكز الهبوط.

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أرقام مميزة وأمل متجدد بعد فوز الخليج اليوم وتألق محمد شريف

بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 23 نقطة ليقترب أكثر من المراكز الآمنة في جدول الترتيب.

كما منح الهدف محمد شريف دفعة معنوية كبيرة لاستعادة بريقه في الموسم الجاري بعد مشاركته في خمس مباريات دون تسجيل.

نهاية مشحونة المباراة لم تخلو من الإثارة، حيث شهدت الدقيقة 89 طرد عبد الملك الشمري لاعب الرياض ببطاقة حمراء مباشرة.

ورغم ذلك، أكمل الخليج سيطرته وأضاف الهدف الثالث، مؤكدًا رغبته في العودة القوية لباقي منافسات الموسم.