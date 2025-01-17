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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي الزمالك قدم عرض جديد اليوم لنادي فاركو للحصول على خدمات محمود جهاد متوسط ميدان الفريق.

خالد الغندور: فاركو يحسم مصير محمود جهاد من عروض الزمالك وبيراميدز

وتابع الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الزمالك عرض على نادي فاركو ٢٠ مليون يتم سدادهم بالتقسيط وانتقال لاعب أو اثنين لفريق فاركو".

وأكمل:" بيراميدز عرض ٢٠ مليون "كاش" ولكن نادي فاركو رفض العرضين ويريد ٣٠ مليون "كاش" للموافقة على بيع اللاعب".

واختتم الغندور:" اللاعب رغبته تميل إلى بيراميدز لأنه حصل على وعد بالمشاركة كأساسي في تشكيل الفريق".

