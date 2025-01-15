منافسات دور الثمانية تنطلق اليوم وسط أجواء تنافسية كبيرة

فـي البطولة الدولية للتنس

تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية من منافسات بطولة الاتحاد الاسيوي والدولي للتنس تحت 14 سنة والتصفيات الاقليمية لغرب ووسط اسيا، والتي تقام منافساتها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمشاركة 13 دولة شهدت خلال يوم امس منافسة مثيرة في دور الـ 16 حيث تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية والتي ستكون الاكثر اثارة بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعبون في اليومين الاول والثاني. وجاءت نتائج دور الستة عشر في فئة الاولاد بخسارة لاعب المنتخب معتز المزروعي من اللاعب السوري كريم سليم بنتيجة 7/5 و3/6 و6/3 في لقاء قوي ومثير شهده اليوم الثاني من البطولة قدم خلالها لاعبنا مستوى جيدا في المباراة في منافسات دور الـ 16 وفاز اللاعب القرقستاني كسيم على اللاعب السعودي احمد بهاق بنتيجة 7/6 و6/1 وفاز اللاعب الاماراتي محمد العلي على اللاعب الكويتي فيصل المطوع بنتيجة 5/7 و6/2 و6/3 وفاز القرقستاني اسينوف على اللاعب البحريني علي الخياط في دور الستة عشر بنتيجة 6/2 و6/2 وفاز اللاعب العراقي حسن غريب ضد اللاعب اليمني ايهم الذرة بنتيجة 6/صفر و6/3.

عشرة حكام لادارة البطولة

اوكل الاتحاد العماني للتنس ادارة منافسات البطولة لعشرة حكام تحت اشراف الحكم العام واغلب الحكام المشاركين من الشباب العماني الذين يملكون شهادات التحكيم التي حصل عليها في الدورات الماضية التي اقامها الاتحاد وتضم قائمة الحكام المشاركين ثمانية حكام عمانيين وحكمين اجنبيين وتضم قائمة الحكام كلا من محمد الفلاحي وعبدالله اليحيائي ومريم البلوشية وعائشة السليمانية ووارث الشيباني وعبدالرحمن الحجري وكارتك وزيري وجميع الحكام من اصحاب الخبرة وسبق ولهم ادارة مثل هذه البطولات خلال السنوات الماضية.

تنظيم جيد

اعرب رئيس الوفد الكويتي مشاري المشاري عن سعادته للتنظيم الجيد التي تشهدها البطولة من تجهيزات جيدة قبل واثناء انطلاق البطولة وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد العماني للتنس والذي يملك الخبرة الجيدة في ادارة مثل هذه البطولات.

وقال مشاري باننا نشكر الاشقاء في سلطنة عمان على حسن الاستقبال والتهيئة المناسبة وهذا ليس بغريب عليهم ونحن بين اهلنا واخواننا والبطولة كانت انطلاقتها ناجحة.

واشار بان مشاركة لاعبي الكويت في هذه البطولة تاتي من أجل الحصول على نقاط التصنيف وكذلك الاستفادة من الاحتكاك وكسب مزيد من الخبرة حيث اننا نملك اصغر لاعبين مسجلين في البطولة وحقق لاعبونا نتائج جيدة في اليوم الاول من البطولة ومستوى البطولة الفني جيد، حيث شاهدنا عددا من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة ويملكون تصنيفا جيدا وهذا يعد جيدا لمستقبل التنس في المنطقة.

مستوى فني كبير

قال اللاعب البحريني علي الخياط الذي خسر لقاء دور الستة عشر يوم امس بانني سعيد بالمشاركة في هذه البطولة، ولقد جئنا الى مسقط من اجل حصد نقاط التصنيف، وكذلك المنافسة على المراكز الاولى والاستفادة الفنية من هذه المشاركة ومثل هذه البطولات تصقل من مواهبنا ونحتاج الى المزيد من المباريات من اجل التطوير الفني.

واشار بان المستوى الفني للبطولة جيد، وهناك مجموعة من اللاعبين البارزين ونسعى الى الخروج بفائدة جيدة من هذه المشاركة والشكر الى اللجنة المنظمة للبطولة على حسن التنظيم والاستقبال الجيد.