انت الأن تتابع خبر الريان يكتسح أم صلال بسداسية في دوري نجوم قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل فريق الريان تألقه في دوري نجوم قطر بعد فوزه العريض على أم صلال بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة على ملعب حمد الكبير.

هذا الانتصار الكبير أكد قوة هجوم الريان ودوره كأحد الفرق المرشحة لتحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجاري.

الشوط الأول: بداية مثيرة ل أم صلال ضد الريان

شهدت المباراة بداية قوية من الريان الذي افتتح التسجيل مبكرًا عبر لاعبه روجر غيديس في الدقيقة السادسة.

ولكن أم صلال لم يستسلم، حيث نجح في إدراك التعادل عن طريق أنتونيو مانسي في الدقيقة 43، قبل أن يضيف زميله أسامة تنان هدف التقدم في الدقيقة 45+4، لينتهي الشوط الأول بتفوق أم صلال بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني: الريان يقلب الطاولة بسداسية تاريخية

في الشوط الثاني، عاد الريان بروح قتالية وأظهر قوته الهجومية. بدأ المغربي أشرف بن شرقي مسلسل العودة بهدف التعادل في الدقيقة 60، ثم أضاف هدفًا آخر في الدقيقة 68 ليمنح فريقه التقدم.

واصل الريان السيطرة وأضاف روجر غيديس هدفه الشخصي الثاني والرابع للريان في الدقيقة 77.

ثم جاء الدور على تميم منصور العبد الله الذي أحرز الهدف الخامس في الدقيقة 84، قبل أن يختتم دافيد جارسيا المهرجان التهديفي بهدف سادس في الدقيقة 88.

أرقام وإحصائيات مباراة أم صلال ضد الريان

روجر غيديس قدم أداءً رائعًا بتسجيله هدفين وصناعة أكثر من فرصة.

أشرف بن شرقي تألق بثنائية عززت من قوة الريان في الشوط الثاني.

المباراة شهدت تسجيل 8 أهداف، في واحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري هذا الموسم.

ترتيب الفريقين بعد مباراة أم صلال ضد الريان

بفضل هذا الفوز، رفع الريان رصيده إلى 16 نقطة، صاعدًا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، ليقترب خطوة من المربع الذهبي. أما أم صلال، فقد تراجع إلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة، مع استمرار معاناته في إيجاد الثبات في الأداء.

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