نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة بعد إعلان النيابة العامة سبب وفاة أحمد رفعت: ليا حق عرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه أكد في وقت سابق أن وفاة الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، جاءت بسبب جين وراثي، وهو ما أكدته النيابة العامة المصرية اليوم.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عند وفاة أحمد رفعت، لم نمشي مع الموجه والترند ومشاعر ورغبات الجمهور، والبعض بكى".

وتابع:" أكدت عقب وفاة الراحل أحمد رفعت، أن اللاعب يعاني من مشاكل وراثية، وهو ما أظهرته تحقيقات النيابة العامة اليوم، والبعث انتقدني ومنهم أطباء كبار، أكدوا أن وفاته بسبب نتلازمة القلب المكسور".

وواصل:" رغم قسوة الانفراد وردود الفعل حينها، تعرضت للهجوم من قبل الجمهور، وبعض الإعلاميين ولكني أكدت أن حينما تظهر نتيجة التحقيقات ليا عنده حق عرب".