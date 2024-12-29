بريسبان ـ د.أ. ب: انتقد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش ازدواجية المعايير فيما يخص قضايا المنشطات ويسعى ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقًا، لإحراز لقبه الـ25 في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى عبر بطولة أستراليا المفتوحة الشهر المقبل وأعرب ديوكوفيتش عن إحباطه بسبب «إبقائه في الظلام» فيما يتعلق بقضية المنشطات الخاصة بالمصنف الأول عالميا، الإيطالي يانيك سينر. ويشارك ديوكوفيتش هذا الأسبوع في بطولة بريسبان للمرة الأولى منذ 2009 وسيتعاون مع الأسترالي نيك كيريوس في منافسات الزوجي. وانضم ديوكوفيتش إلى كيريوس الذي وجه انتقادات بشأن طول مدة التعاطي مع قضية المنشطات الخاصة بسينر.

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