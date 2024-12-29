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أحمد جودة - القاهرة -

قال رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إنريكي سيريزو، إن "هذا الفريق قادر على تحقيق كل شيء"، وإن "الثلاثية التاريخية أمر يمكن أن يحلم به الفريق"، حيث يتصدر جدول الدوري الإسباني ويواصل المنافسة في كل من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

رئيس أتلتيكو مدريد: نحلم بالثلاثية.. وجريزمان مصدر فخر لنا

وفي مقابلة مع صحيفة (آس) الرياضية، أكد سيريزو مع نهاية عام 2024 أنه "كان عاما جيدا، وهناك أسباب تدعو للسعادة والفرح. لقد وصلنا في نهاية العام ونحن في صدارة الدوري، وهذا ما بدا صعبا للغاية قبل فترة قصيرة. الآن رأينا أننا قادرون على فعل كل شيء".

وتابع "جميع الفرق تمر بفترات صعود وهبوط على مدار المواسم التي تكون طويلة للغاية. أحيانا في البداية وأحيانا في المنتصف وأحيانا في النهاية. مررنا بفترة في بداية الموسم لم نفز فيها بالمباريات، والآن وبعد خسارتنا أمام بيتيس 1-0، حققنا انتفاضة رائعة وتمكنا من إحراز 12 انتصارا على التوالي".

وبسؤاله عما إذا كان هذا هو أفضل فريق لأتلتيكو، قال "اعتقد أنه بالنظر للسنوات الـ15 الماضية، أننا نعيش أفضل لحظة في تاريخ أتلتيكو مدريد. لقد سبق وتوجنا بالدوري ووصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين، لكننا أيضا تطورنا كثيرا وأصبحنا أفضل في العديد من الجوانب، لذا اعتقد أننا نعيش أفضل لحظة في تاريخ النادي".

وحول إذا ما كان يعتبر "سيميوني الرئاسة" في أتلتيكو بإكماله 22 عاما في رئاسة النادي خلال عام 2025، قال "أنا مع النادي منذ 37 عاما. إنني سعيد وراضٍ ولا أفكر في عدد السنوات التي قضيتها هنا أو عدد السنوات المتبقية لي. نبدأ كل عام وكل شهر بنفس الحماس الذي بدأناه منذ 37 عاما. نحاول إرضاء جماهيرنا حتى يتمكنوا من الاحتفال بالألقاب والانتصارات التي لم تكن ممكنة في الماضي".

وتابع "الألقاب دائما ما تكون جيدة، فهي تتويج لموسم رائع، نتوقع دائما أن يكون الموسم جيدا. لا يمكنك الفوز دائما، يتم الفوز بالألقاب عندما تقدم موسما جيدا مثل هذا الموسم الذي نحظى به".

حلم الثلاثية

وأكد بخصوص رغبة الفريق في تحقيق الثلاثية التاريخية "الحلم لا يكلف مالا. كلنا نحلم. ونأمل أن تتحقق الأحلام".

وبمناسبة أن هذا الشهر هو الذي شهد قدوم الأرجنتيني دييجو سيميوني مدربا للفريق منذ 13 عاما، وعن النتائج الرائعة التي يقدمها الفريق تحت قيادته رغم فترات الوهن التي مر بها على مستوى النتائج قبل شهر ونصف، قال "لم يكن لدينا أي شك في إدارة سيميوني. لأن الموسم طويل للغاية وتراجع نتائج الفريق يمكن أن يحدث في أي وقت".

وأردف إنريكي "لقد حدث لنا هذا في بداية الموسم وتعافينا. وصلنا إلى ما نحن فيه بفضل مدربنا ولاعبينا. لدينا ثقة كاملة في سيميوني".

وحول إذا ما كان هذا سيعد الموسم الأخير لنجم الفريق، الفرنسي أنطوان جريزمان، قال "لا أعرف متى سيكون موسم جريزمان الأخير، ولا حتى نهايتي في هذا النادي أيضا. ما أستطيع قوله إن أنطوان لاعب مهم للغاية في تشكيلة أتلتيكو مدريد".

وتابع "جريزمان ليس فقط لاعبا مهما للغاية لأتلتيكو مدريد، بل في أوروبا أيضا. بالنسبة لي هو واحد من بين أفضل خمسة لاعبين في أوروبا. إنه لاعب رائع وعاشق لأتلتيكو من القلب. والشيء الوحيد الذي يريده هو مصلحة النادي وفوز الفريق. بالنسبة لنا هو مصدر فخر ورضا أن لاعبا مثل جريزمان يريد أن يكون هنا".

وبخصوص تفاؤله عن المردود الذي سيعود للنادي باستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة بعد القادمة في 2027، قال "أنا متفائل لأن هناك ملاعب قليلة تصل لمستوى هذا الاستاد، من حيث الراحة والاتصالات والقرب من المطار والأمن. هذا الاستاد يحتوي على كل شيء".

مونديال الأندية

وحول مشاركة النادي في أول نسخة مكبرة من مونديال الأندية بنهاية الموسم، قال إن "كونك أحد الفريقين من إسبانيا اللذين يتأهلان لأول مرة إلى كأس العالم للأندية فهذا يحمل قيمة مهمة للغاية. كان الحصول على بطاقة التأهل كان معقدا للغاية، لأنه يتطلب نتائج جيدة في أوروبا لعدة سنوات".

وعن قدرة أتلتيكو في المنافسة على لقب هذه البطولة، قال "لقد وقعنا في مجموعة صعبة، لكنا كلما كانت المجموعة صعبة كلما كنا أفضل. لطالما فضلت اللعب ضد الفرق الكبيرة. إنها مجموعة مثيرة للاهتمام مع باريس سان جيرمان، وهو فريق رائع لعبنا ضده قبل بضعة أسابيع، وبوتافوجو المتوج مؤخرا بلقب ليبرتادوريس، وسياتل الذي سيلعب على أرضه وأمام جماهيره، ستكون مباريات رائعة".

وعما يتمنى تحقيقه في عام 2025، قال "أتمنى ألا تهاجمنا الإصابات، وأن نحافظ على الشغف الذي نعيشه في الوقت الحالي وأن نواصل دعم اللاعبين في كل مرة نأتي فيها إلى الملعب. نرجو أن يستمر أتلتي في تحقيق الانتصارات".