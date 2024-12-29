نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب غياب شيكابالا عن جلسة تصوير القميص الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جلسة تصوير القميص الجديد للفريق الأبيض.

سبب غياب شيكابالا عن جلسة تصوير القميص الجديد

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" شيكابالا رفض التواجد في جلسة التصوير بسبب تأخر وصول القميص الجديد من الشركة التي صممته بجانب عدم وصول بعض الملابس الشتوية الخاصة بالفريق.

وأضاف: تم التواصل مع اللاعب قبل جلسة التصوير ولكنه اعتذر على التواجد