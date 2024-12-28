نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق في خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق كرة القدم الآسيوية مباراة السعودية والعراق وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

موعد مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج العربي

من المقرر أن تقام مباراة السعودية والعراق يوم السبت 28 ديسمبر 2024 على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت وذلك ضمن منافسات كأس الخليج العربي 26.

وستقام المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة السعودية والعراق عبر شبكة قنوات الكأس القطرية وSSC السعودية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، حيث فاز على اليمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وخسر من البحرين بنفس النتيجة.

بينما يحتل المنتخب العراقي المركز الثالث برصيد 3 نقاط متخلفا بفارق الأهداف عن السعودية بعد الفوز على اليمن والخسارة أيضا من البحرين.

