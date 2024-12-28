نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريق نادي الزمالك بكأس مصر من دور الـ32 حتى النهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات قليلة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2024 - 2025، والتي أقيمت بمقر اتحاد الكورة بالجزيرة، حيث أسفرت عن مواجهات متوازنة بين الاندية.

وفيما يلي تستعرض نستعرض لكم نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2024 - 2025، وطريق الزمالك للنهائي.

نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2024 - 2025

كأس مصر

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب

3- إنبي × حرس الحدود

4- الإسماعيلي × طنطا

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام

6- فاركو × الترسانة

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط

8- المصري × وادي دجلة

9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس

11- سموحة × منتخب السويس

12- زد × ديروط

13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا

14- طلائع الجيش × الأولمبي

15- الجونة × القناة

16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي

طريق الزمالك من دور الـ32 وحتي النهائي

كأس مصر

ويواجه الزمالك في دور الـ 32: الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.

دور الـ 16: الفائز من مودرن سبورت × الفائز من مواجهة وي والشمس.

دور ربع النهائي: الفائز من سموحة × منتخب السويس أو القائز من زد × ديروط.

نصف النهائي: يواجه أحد الأندية المتأهل من المباريات التالية:

سيراميكا كليوباترا × لافيينا.

طلائع الجيش × الأولمبي.

الجونة × القناة.

الاتحاد السكندري × تيم إف سي.

وفي حال بلوغ النهائي:

يلتقي الزمالك في حالة وصوله إلى النهائي ضد المنتصر من الطريق الآخر والذي جاءت مبارياته كالتالي:

1- بيراميدز × المنصورة.

2- بتروجت × المقاولون العرب.

3- إنبي × حرس الحدود.

4- الإسماعيلي × طنطا.

5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام.

6- فاركو × الترسانة.

7- البنك الأهلي × بترول أسيوط.

8- المصري × وادي دجلة.

ويعد نادي بيراميدز هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على زد بهدف دون رد في المباراة النهائية.