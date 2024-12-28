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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريق نادي الزمالك بكأس مصر من دور الـ32 حتى النهائي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ لحظات قليلة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2024 - 2025، والتي أقيمت بمقر اتحاد الكورة بالجزيرة، حيث أسفرت عن مواجهات متوازنة بين الاندية.
وفيما يلي تستعرض نستعرض لكم نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2024 - 2025، وطريق الزمالك للنهائي.
نتائج قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر موسم 2024 - 2025
1- بيراميدز × المنصورة.
2- بتروجت × المقاولون العرب
3- إنبي × حرس الحدود
4- الإسماعيلي × طنطا
5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام
6- فاركو × الترسانة
7- البنك الأهلي × بترول أسيوط
8- المصري × وادي دجلة
9- الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة
10- مودرن سبورت × الفائز من وي والشمس
11- سموحة × منتخب السويس
12- زد × ديروط
13 – سيراميكا كليوباترا × لافيينا
14- طلائع الجيش × الأولمبي
15- الجونة × القناة
16- الاتحاد السكندري × تيم إف سي
طريق الزمالك من دور الـ32 وحتي النهائي
ويواجه الزمالك في دور الـ 32: الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة.
دور الـ 16: الفائز من مودرن سبورت × الفائز من مواجهة وي والشمس.
دور ربع النهائي: الفائز من سموحة × منتخب السويس أو القائز من زد × ديروط.
نصف النهائي: يواجه أحد الأندية المتأهل من المباريات التالية:
سيراميكا كليوباترا × لافيينا.
طلائع الجيش × الأولمبي.
الجونة × القناة.
الاتحاد السكندري × تيم إف سي.
وفي حال بلوغ النهائي:
يلتقي الزمالك في حالة وصوله إلى النهائي ضد المنتصر من الطريق الآخر والذي جاءت مبارياته كالتالي:
1- بيراميدز × المنصورة.
2- بتروجت × المقاولون العرب.
3- إنبي × حرس الحدود.
4- الإسماعيلي × طنطا.
5- غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام.
6- فاركو × الترسانة.
7- البنك الأهلي × بترول أسيوط.
8- المصري × وادي دجلة.
ويعد نادي بيراميدز هو حامل لقب النسخة الماضية بعد الفوز على زد بهدف دون رد في المباراة النهائية.