نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البحرين المتوقع ضد اليمن في خليجي 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر دراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اليمني اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26.

موعد مباراة البحرين ضد اليمن

وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين واليمن عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن

حراسة المرمى: لطف الله

خط الدفاع: الخلاصي، بنعدي، الحيام، سيد ضياء.

خط الوسط: كميل، الشمسان، الحميدان.

خط الهجوم: مدن، عبدالجبار، مرهون.

ترتيب مجموعة البحرين واليمن

1- البحرين 6 نقاط

2- السعودية 3 نقاط

3- العراق 3 نقاط

4- اليمن دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

