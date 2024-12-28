نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل البحرين المتوقع ضد اليمن في خليجي 26 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استقر دراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره اليمني اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر الحالي في لقاء قوي وحاسم بينهم ضمن منافسات الجولة 3 والأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26.
موعد مباراة البحرين ضد اليمن
وتنطلق صافرة بداية مباراة البحرين واليمن عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل البحرين المتوقع أمام اليمن
حراسة المرمى: لطف الله
خط الدفاع: الخلاصي، بنعدي، الحيام، سيد ضياء.
خط الوسط: كميل، الشمسان، الحميدان.
خط الهجوم: مدن، عبدالجبار، مرهون.
ترتيب مجموعة البحرين واليمن
1- البحرين 6 نقاط
2- السعودية 3 نقاط
3- العراق 3 نقاط
4- اليمن دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة البحرين واليمن
تردد قناة أبوظبي الرياضية
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11411
الاستقطاب: أفقي H
معدل الترميز: 30000
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
قنوات الكأس القطرية نايل سات،
التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3
قناة الكأس المفتوحة سهيل سات
، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3