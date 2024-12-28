نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2025 عن مواجهات بين فرق دوري NILE، وفرق الدرجة الثانية والثالثة، فيما لن يشارك الأهلي هذا الموسم في تلك النسخة، بسبب انسحابه من النسخة الماضية.

نتائج قرعة دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2025

بيراميدز - المنصورة

بتروجت - المقاولون

إنبي- حرس الحدود

الإسماعيلي - طنطا

غزل المحلة - الفائز من سبورتنج والحمام

فاركو- الترسانة

البنك الأهلي - بترول أسيوط

المصري - وادي دجلة

الزمالك - الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة

مودرن سبورت - الفائز من المصرية للاتصالات ونادي الشمس

سموحة - منتخب السويس

زد اف سي - ديروط

سيراميكا كليوباترا - لافيينا

طلائع الجيش - الأولمبي

الجونة - القناة

الاتحاد السكندري - تيم اف سي

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هو حامل لقب آخر نسخة من بطولة كأس مصؤ نسخة 2024، بعد تغلبه على زد اف سي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ويغيب الأهلي، عن بطولة الموسم الجاري، بسبب تطبيق اللائحة عليه واستبعاده من البطولة وتغريمه مبلغ مليون جنيه، بعدما قرر الانسحاب من بطولة الموسم الماضي.

