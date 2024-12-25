نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يكشف تطورات حالة نجمه بعد مباراة الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد دكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، أن محمد عمار، مدافع الفريق يعاني من نزلة برد شديدة، تسببت في خروجه من مباراة اليوم أمام حرس الحدود.

الباز يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد عمار مدافع الإسماعيلي

وقال طبيب الفريق في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن عمار عانى من ضيق تنفس خلال المباراة بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، مما دفع الجهاز الفني للفريق، لاستبداله تجنبا لتعرضه لأي مضاعفات.

وأتم: "اللاعب سينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان عليه وتعافيه بشكل تام".