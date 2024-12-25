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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي أنه يتطلع لتحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات القناص النرويجي إيرلينج هالاند.

جوارديولا يتطلع لتحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات هالاند

بدأ المهاجم النرويجي موسمه الثالث مع السيتي في حالة جيدة ليصبح أول لاعب على الإطلاق يسجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول خمس مباريات من الموسم.

وتزامنت مسيرة حامل اللقب الصعبة الأخيرة مع تسجيل هالاند هدفين في آخر ثماني مباريات له في الدوري.

وقال جواريدولا عندما سئل عن هالاند “الأمر يتعلق بنا، وليس مجرد لاعب واحد... في الماضي عندما سجلنا أهدافا وكان إيرلينج الهداف وساعدنا... كان ذلك بسبب الفريق.”

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله اليوم الثلاثاء: "عندما تواجه مشاكل في الدفاع والوسط فإن الأمر يتعلق بالفريق، إيرلينج هالاند مهم للغاية بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى استغلال موهبته بشكل أفضل.”

وأشار“هذا الوضع جديد علينا جميعا، الأمر يتعلق بنا، اللاعبون يبذلون جهدا أكثر من أي وقت مضى... يقول الناس إننا لا نحاول أو نقاتل، بل ما يحدث بسبب هذا اللاعب أو المدرب، الأمر لا يتعلق بذلك.”

وأكد "الأمر يتعلق بالعديد من التفاصيل الصغيرة أو بعض التفاصيل الكبيرة التي تجعلنا لسنا جيدين كما كنا، لكن لدينا فرصة أخرى في اليوم التالي... لدينا لاعبون سيعودون وفي وقت معين وسنكون أفضل”.