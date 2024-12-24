تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - حدد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك

يلتقي الفريق الأبيض مع مضيفه الطلائع، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت الإمارات المتحدة العربية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: عمر جابر، ومحمود حمدي الونش، وحسام عبدالمجيد، وأحمد أبوالفتوح

في خط الوسط: محمد شحاتة، عبدالله السعيد، زيزو

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، وناصر منسي، ميشالاك

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 7 نقاط.

وتنقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش عبر شبكة قنوات "أون سبورتس" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

