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أحمد جودة - القاهرة - أكد الفرنسي هيرفي رينار، المدير الفني للمنتخب السعودي، أنه سيواصل العمل والطموح من أجل قيادة المنتخب (الأخضر) للصعود للدور قبل النهائي ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 26)، المقامة حاليا في الكويت.

رينارد: آمال «الأخضر» في كأس الخليج مازالت قائمة

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره اليمني غدا الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للدور الأول للمسابقة، التي تشهد لقاء آخر يجمع بين منتخبي العراق والبحرين.

ويبحث منتخبا السعودية واليمن عن تحقيق فوزهما الأول بالمجموعة، بعدما خسرا أمام البحرين والعراق على الترتيب في الجولة الافتتاحية.

وعقد رينار مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة اليمن، وجه خلاله رسالة للجمهور السعودي أكد فيها عدم الاستسلام ومواصلة الطموح والأمل، معربًا عن تفهمه لخيبة الأمل في المباريات الماضية لكنه أشار إلى أن الجماهير يجب أن تعرف أنه يحاول تصحيح وتخطي هذه الفترة الصعبة.

وصرح رينار "سبق وذكرت في سؤال سابق، لدينا مباراتين والأمل باقٍ، في كأس الخليج 2019 خسرنا المباراة الأولى أمام الكويت ولكن تأهلنا للنهائي، هذه كرة القدم الأمور تتغير بسرعة، جميع الفرق متقاربة في البطولة من وجهة نظري".

وشدد رينارد على أن المنتخب السعودي ليس في وضع حرج حتى الآن، مضيفًا: "عندما تنظر إلى التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الفارق بيننا وصاحب المركز الثاني نقطة وحيدة فقط، في كأس الخليج الأمر بأيدينا وتتبقي مباراتان، استخدام كلمة (الوضع حرج) ليس مطروحا الآن، أتفهم خيبة الأمل وأستطيع أن أقول أننا نعمل في أقصى ما يمكن لمعالجة الوضع".

وعن عدم استدعاء عبدالله آل سالم بعد إصابة فراس البريكان قال رينار: "أنا مدرب لفترة طويلة، في أي مباراة تخسرها تأتيك أسئلة حول اللاعبين غير المنضمين، علينا التركيز بالمتواجدين وأثق بهم، لدينا عبدالله رديف وسالم الدوسري والجميع يستطيع التهديف، سجلنا هدفين أمام البحرين ولكن استقبلنا ثلاث أهداف بسبب الأخطاء الدفاعية، لذلك أركز على لاعبي فريقي"

وتابع " لدينا 26 لاعبا وهذا عدد كبير في التشكيلة، عندما قمت باستدعاء مروان الصحفي لم أعلم إصابة صالح الشهري، لست هنا لتقديم الأعذار لدينا الحلول وننتظر المباراة المقبلة ثم نناقش الأمر".

وردًا على سؤال حول تركيز اللاعبين على الأندية أكثر من المنتخب قال رينار: "قلت ذلك للاعبين، لأنه في المنتخب ليس لديك عدد الأجانب مثل النادي، عندما تأتي للمنتخب يجب أن تلعب لعلم بلدك وشعار بلدك، في الأشهر الماضية الأمر ليس طبيعي، وعلينا أن نشاهد أنفسنا في المرآة ونعترف أننا لسنا جيدين، علينا أن نحسن الوضع الحالي في المرحلة المقبلة".