نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يدرس التعاقد مع منبوذ مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني يسعي للحصول على خدمات ماركوس راشفورد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ولم يكُن النادي الكتالوني هو الوحيد المهتم بخدمات راشفورد، حيث تسعي أندية آرسنال وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى عدة أندية في دوري روشن السعودي، للتعاقد مع نجم الشياطين الحمر، الذي بات قريبًا من الرحيل في الميركاتو الشتوي.

وأشارت التقارير بأن برشلونة سيكون عليه من الصعب الظفر بخدمات راشفورد، في ظل المنافسة المحتدمة للحصول على خدمات اللاعب من أندية تتفوق ماليًا على البلوجرانا.

يُذكر أن راشفورد يريد الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بسبب قلة مشاركته مع الفريق الإنجليزي، بالإضافة إلى دخول في أزمات مع روبن أموريم مدرب الشياطين الحمر والذي استبعده من ثلاثة مباريات متتالية.