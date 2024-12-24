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أحمد جودة - القاهرة -

سيتولى لاعب الوسط الدولي الأوروجوياني السابق جوستافو بويت مهمة تدريب فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وفقا لما أعلنه بطل دوري أبطال آسيا مرتين الثلاثاء.

تعيين الأوروجوياني بويت مدربا لفريق تشونبوك الكوري الجنوبي

وكان بوييت أول أوروجوياني يشرف على تدريب فريق في "بريميرليج" من بوابة سندرلاند في العام 2013، علما أنه كان مدربا لمنتخب اليونان حتى مارس من العام الحالي.

وستقع على المدرب البالغ من العمر 57 عاما مهمة إعادة إحياء تشونبوك الفائز بلقب الدوري الكوري تسع مرات قياسية لكنه كان يعاني في الأعوام الأخيرة.

وتجنّب الفريق الهبوط إلى الدرجة الثانية عبر مباراة فاصلة في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما حلّ عاشرا في ترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقا.

وتألق بويت خلال مسيرته كلاعب مع تشلسي وتوتنهام، وحصل على أول وظيفة له كمدرب حين أشرف على برايتون في الدرجة الثالثة الإنجليزية في العام 2009، كما درّب أندية في اليونان، إسبانيا، الصين، تشيلي وفرنسا.

يُشار إلى أن الروماني دان بيتريسكو، زميل بويت السابق في تشلسي، كان مدربا لتشونبوك غير أنه ترك منصبه في أبريل من العام الحالي.