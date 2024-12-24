نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يرصد التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزية، يسعي للحصول على خدمات راندال كولو مواني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبح رحيل كولو مواني عن باريس سان جيرمان شبه مؤكد، في ظل عدم اعتماد الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي عليه بشكل مستمر.

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض لضم مواني من صفوف الفريق الباريسي في الميركاتو الشتوي القادم، في ظل رغبة روبن أموريم مدرب الشياطين الحمر في ضم اللاعب الفرنسي لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر.

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة

يلتقي مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون، مساء الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر 2024، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

