نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي كرة القدم، عن معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، مع نظيره بورنموث، والتي ستنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، عصر اليوم الأحد، في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث والمعلق

والجدير بالذكر أن قناة beIN Sports 1 القطرية، من المنتظر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث، على الهواء مباشرة، بصوت المعلق جواد بده.