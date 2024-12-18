نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصطفى شوبير من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي رجائي رمزي، عن موقف الحارس الدولي مصطفى شوبير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من اللحاق بمباراة شباب بلوزداد الجزائري، ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الحالي.

موقف مصطفى شوبير من مباراة شباب بلوزداد

وأوضح الإعلامي رجائي رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مصطفى شوبير سينهي برنامجه التأهيلي خلال أيام قليلة؛ بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية "

وأضاف:" مصطفى شوبير لن يلحق بمباراة شباب بلوزداد التي ستقام يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وسيكون خارج القائمة تماما"

وأتم رجائي رمزي تصريحاته:" شوبير سيكون جاهز للمشاركة في المباريات حسب رؤية مارسيل كولر، بعد مباراة شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا ".