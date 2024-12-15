انت الأن تتابع خبر قمة مصرية بالكونفدرالية.. قناة مجانية ناقلة لمباراة الزمالك والمصري اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تقام اليوم مباراة تجمع نادي الزمالك مع فريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في جولتها الثالثة، حيث تتكون تلك المجموعة من الثنائي المصري وفريق أنيمبا النيجيري، وبلاك بولز الموزمبيقي.

حيث تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الأحد 15 ديسمبر في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية، وتم تغيير تلك الموعد وكذلك مكان اللعب، حيث إن تلك المباراة كان من المقرر لها أن تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وجاءت قناة مجانية لتنقل تلك المباراة التي تجمع بين نادي الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقي، وكانت القناة هي أون تايم سبورت المجانية عبر البث الأرضي.