مسقط يواصل صدارة دوري الشباب لكرة اليد

احتفظ نادي مسقط بصدارة الترتيب العام لدوري الشباب لكرة اليد « الدور النهائي « اثر فوزه في الجولة الثانية على نادي السيب بنتيجة 37/18 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء امس الاول على ملعب الصالة الرياضية بنادي الامل حيث رفع رصيده الى 4 نقاط وجاء نادي نزوى في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ايضا بفارق الاهداف عن نادي مسقط بعد تغلبه على نادي العروبة بنتيجة 35/18 في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب الصالة الرياضية بمجمع نزوى وجاء نادي السيب في المركز الثالث دون اي نقطة والعروبة في المركز الرابع ايضا بدون اي نقطة وقد أجرت لجنة المسابقات باتحاد اليد تعديلا على الجولة الثالثة بالدوري والتي كان من المفترض ان تقام يوم غد الثلاثاء حيث ستقام يوم الجمعة القادم حيث يلعب العروبة مع السيب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صور ويتبارى في نفس التوقيت نزوى مع مسقط في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بمجمع الرياضي بنزوى .

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