نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة بكاء نجم الأهلي في جنوب إفريقيا بسبب قرار كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، مصير كريم الدبيس مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى حقيقة بكائه في جنوب إفريقيا.

مصير كريم الدبيس مع الأهلي وحقيقة بكائه في جنوب إفريقيا

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن هناك أحاديث انتشرت عن اعترض كريم الدبيس على خروجه من قائمة مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى بكائه في غرفة الملابس.

وأضاف الغندور، أن هذه الأحاديث غير صحيحة كما أن اللاعب علم بخروجه من قائمة المباراة أثناء التواجد في فندق الإقامة ولم يغضب أو يعترض

واختتم حديثه، أن كولر رفض فكرة إعارة اللاعب في يناير أو بيعه وتمسك باللاعب رغم وصول عروض محلية وخارجية.

