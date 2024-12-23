نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وغدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، حيث سيشهد اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وغدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 طقسًا باردًا إلى مائل للبرودة مع حدوث اضطرابات جوية على بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

الطقس العام : مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، السواحل الشمالية ، و شمال الصعيد . بينما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء و جنوب الصعيد .

: مائل للبرودة نهارًا على ، ، ، و . بينما يكون الطقس معتدلًا على و . الطقس ليلًا : شديد البرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة في أغلب الأنحاء . تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد و وسط سيناء و مناطق من الصحراء الغربية .

: شديد البرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة في . تصل درجات الحرارة إلى على في و و . الظواهر الجوية : شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ، مدن القناة ، و وسط سيناء . نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة. اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح بين 40-50 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر ، مستمر حتى الأربعاء 25 ديسمبر .

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حالة الطقس غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

الطقس العام : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ، الوجه البحري ، السواحل الشمالية الشرقية ، و مدن القناة . الرياح ستكون مُثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية و الصحراء الغربية .

: الظواهر الجوية: الرياح المثيرة للرمال ستستمر على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى: 19 درجة مئوية الصغرى: 11 درجة مئوية

: السواحل الشمالية : العظمى: 18 درجة مئوية الصغرى: 10 درجات مئوية

: شمال الصعيد : العظمى: 19 درجة مئوية الصغرى: 5 درجات مئوية

: جنوب الصعيد : العظمى: 21 درجة مئوية الصغرى: 8 درجات مئوية

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نصائح وتوجيهات

تجنب القيادة في ظروف الشبورة الكثيفة ، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة. اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الرياح المثيرة للرمال، خصوصًا في المناطق الصحراوية.

لمواجهة الرياح المثيرة للرمال، خصوصًا في المناطق الصحراوية. الاستعداد للطقس البارد في الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.

بداية فصل الشتاء 2024-2025

بدأ فصل الشتاء فلكيًا في 21 ديسمبر 2024، حيث يُعد من أبرد فصول السنة، ويتميز بتدني درجات الحرارة وطول ساعات الليل مقارنة بالنهار.