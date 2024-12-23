نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وغدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، حيث سيشهد اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وغدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 طقسًا باردًا إلى مائل للبرودة مع حدوث اضطرابات جوية على بعض المناطق.
حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
- الطقس العام: مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد. بينما يكون الطقس معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
- الطقس ليلًا: شديد البرودة ليلًا، مع انخفاض درجات الحرارة في أغلب الأنحاء. تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.
- الظواهر الجوية:
- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة، قد تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري، مدن القناة، ووسط سيناء.
- نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.
- اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع سرعة رياح تتراوح بين 40-50 كم/ساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، مستمر حتى الأربعاء 25 ديسمبر.
حالة الطقس غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
- الطقس العام:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة.
- الرياح ستكون مُثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.
- الظواهر الجوية: الرياح المثيرة للرمال ستستمر على فترات متقطعة، ما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
- القاهرة الكبرى والوجه البحري:
- العظمى: 19 درجة مئوية
- الصغرى: 11 درجة مئوية
- السواحل الشمالية:
- العظمى: 18 درجة مئوية
- الصغرى: 10 درجات مئوية
- شمال الصعيد:
- العظمى: 19 درجة مئوية
- الصغرى: 5 درجات مئوية
- جنوب الصعيد:
- العظمى: 21 درجة مئوية
- الصغرى: 8 درجات مئوية
نصائح وتوجيهات
- تجنب القيادة في ظروف الشبورة الكثيفة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.
- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الرياح المثيرة للرمال، خصوصًا في المناطق الصحراوية.
- الاستعداد للطقس البارد في الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق الداخلية والشمالية.
بداية فصل الشتاء 2024-2025
بدأ فصل الشتاء فلكيًا في 21 ديسمبر 2024، حيث يُعد من أبرد فصول السنة، ويتميز بتدني درجات الحرارة وطول ساعات الليل مقارنة بالنهار.