نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يستعرضان مستجدات الإعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا موسعا، بالديوان العام، للإعلان عن تفاصيل ومستجدات العمل في مشروع ستاد النادي المصري والموقف التنفيذي الجاري حتى الآن، وذلك بحضور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وحازم حسن رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والنائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، وامل عصفور عضو مجلس النواب والنائب احمد فرغلي عضو مجلس النواب، ومحمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب والرياضة رجب عبد القادر والحسيني ابو قمر نواب مجلس إدارة النادي المصري.

مستجدات الإعمال الإنشائية لاستاد النادي المصري الجديد

وفي بداية المؤتمر، تم استعراض فيلم قصير يبرز الجهود المبذولة لوزارة الشباب والرياضة في تنمية القطاع الرياضي ببورسعيد، عقبه استعراض آخر تطورات الأعمال الانشائية لاستاد المصري الجديد، والذي تم الانتهاء من نحو 80 % من الأعمال الجارية به، وموقف تنفيذ المدرجات والفندق وأعمال البنية التحتية بالنادي.

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن ستاد النادي المصري الجديد يشهد تطويرًا شاملًا، مشيرًا إلى أن المدرجات القديمة أصبحت شيئًا من الماضي، لافتا أن اختيار بناء استاد النادي المصري الجديد بدلًا من الترميم وإعادة بناء أجزاء منه كان القرار الأصعب، مشيرا إلى إن شهر يونيو القادم 2025، سيشهد الانتهاء من تنفيذ مشروع بناء استاد النادي المصري الجديد، الذي وصفه بأنه مشروع قومي بحجمة وضخامته.

وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قد وجه بتطوير كامل المنطقة المحيطة بالنادي المصري، وتقديم كامل الدعم للمشروع والذي يعتبر بمثابة هدية من الرئيس لأبناء بورسعيد

وتابع وزير الرياضة أن الاستاد الجديد يمثل نقلة نوعية تعكس التغيير الكبير في تصميم وتطوير الملاعب الرياضية، حيث عالج التصميم الجديد للاستاد الأخطاء الهندسية التي كانت موجودة في الاتجاهات السابقة للاستاد القديم، مما يضمن تجربة أفضل وأكثر أمانًا للجماهير.

كما توجه وزيرالرياضة بالشكر للسيد المحافظ اللواء محب حبشي على دعمه المتواصل للمشروع وتذليل كافة العقبات لسرعة نهو المشروع، مثنيٱ على جهود ودعم السادة النواب وشركة وادي النيل، و كامل ابو على رئيس النادي المصري في ملف بناء الاستاد الجديد.

وفي كلمته، رحب محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي بجميع الحضور، قائلا إن زيارة وزير الشباب اليوم تعد شهادة حية على اهتمام الدولة المتواصل تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الشباب باعتبارهم القلب النابض للوطن والمضي قدمًا في تطوير قطاع الرياضة الذي لا يُعدّ مجرد نشاط جسدي، بل وسيلة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء قيم العمل الجماعي، وتحفيز الابتكار والتميز.

وتوجه المحافظ بالشكر والتقدير للوزير على الدعم للامحدود لقطاع الشباب والرياضة ببورسعيد، واهتمامه الكبير بتلبية طموحات وآمال معشوقي النادي المصري، كما ثمن المحافظ جهود رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، والسادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وتقدم بخالص الشكر والتقدير كامل ابو على رئيس النادي المصري، على دعمه الكبير وجهوده المثمرة في بناء الاستاد الجديد،كما توجه بالشكر لشركة "وادي النيل"، و⁠استشاري المشروع "الفنية العسكرية"، مؤكدا على استمرار دعمه لمشروع ستاد النادي المصري لحين افتتاحه وإقامة المباراة به في أقرب وقت

من جانبه، أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال المؤتمر، أن الشركة المنفذة للمشروع التزمت بإتمام العمل في الاستاد بحلول يونيو 2025، ووجه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لمطلب أهالي بورسعيد ببناء الاستاد الجديد في نفس موقعه القديم، كما أثنى على جهود وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد ونواب المحافظة لدعمهم ومتابعتهم المستمرة للمشروع.

وأوضح رئيس اللجنة أن هذا الاجتماع جاء ضمن الاتفاق على عقد لقاءات دورية شهرية لمتابعة سير العمل في المشروع، وتم التنسيق مع وزير الشباب والرياضة لعقد هذا الاجتماع في محافظة بورسعيد، وهو ما استجاب له الوزير على الفور حرصًا على متابعة المشروع.