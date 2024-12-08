نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يتعادل مع بلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أمام نظيره فريق بلاك بولز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.

وبهذه النتيجة يحصل المصري علي 4 نقاط بينما يحصل بلاك بولز على نقطة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

سجل هدف النادي المصري ميدو جابر مهاجم الفريق البورسعيدي في الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

وخاض المصري البورسعيدي مباراته بتشكيل مكون من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم، ميدو جابر كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي ، أتدجيكو سامادو، يوسف الجوهري، خالد الغندور، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.