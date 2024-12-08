عمر فرج يحرز الهدف الثاني للزمالك في شباك إنييمبا النيجيري في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -



نجح عمر فرج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء في شباك نظيره فريق إنيبما النيجيري، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطارهامباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.



وجاء الهدف الأول عن طريق سيف الدين الجزيري في الدقيقة 32 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة رائعة بالرأس من محمود بنتايك.

فيما نجح عمر فرج في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للقاء، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد محمود.



تشكيل الزمالك في المباراة



حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

