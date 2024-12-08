فوز برينتفورد وتعادل السيتي وخسارة يونايتد

فوز برينتفورد وتعادل السيتي وخسارة يونايتدواصل مانشستر سيتي نزيف النقاط بالتعادل بشق الأنفس مع مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت، والتي شهدت خسارة سادسة لمانشستر يونايتد أمام نوتنغهام فورست.

سجل الكولومبي دانيال مونيوس الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة، وعدل إرلينج هالاند النتيجة في الدقيقة (30)، وأضاف الفرنسي ماكسنس لاكروا الهدف الثاني لبالاس في الدقيقة (56)، ثم عدل ريكو لويس النتيجة للسيتي في الدقيقة (68).

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 27 نقطة وحل في المركز الرابع مؤقتا، فيما ارتفع رصيد كريستال بالاس إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية على التوالي والسادسة هذا الموسم، بعد أن سقط في ملعبه "أولد ترافورد" أمام ضيفه نوتنغهام فورست بنتيجة (2 - 3).

وسجل ثلاثية نوتنجهام كل من نيكولا ميلينكوفيتش ومورغان جيبس وكريس وود في الدقائق (2) و(47) و(54)، بينما سجل هدفي اليونايتد كل من راسموس هويلوند وبرونو فيرنانديز.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما عوض نوتنغهام فورست خسارته أمام مانشستر سيتي بثلاثية في الجولة الماضية، ليحقق فوزه السابع هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 25 نقطة ويصعد للمركز الخامس متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا الذي تراجع للمركز السادس.

وأقيمت مباراتان في نفس الجولة، حيث تغلب أستون فيلا على ساوثهامتون بهدف دون رد، وبرينتفورد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة (4 - 2).

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة متفوقا بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق تشيلسي (28 نقطة)، والذي يلتقي غدا مع توتنهام هوتسبير، وأرسنال (28 نقطة) مع فولهام.