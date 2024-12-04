معلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبو وعشاق الكرة الإنجليزية في أنحاء المعمورة، القمة النارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد، في إطار منافسات البريميرليج لموسم 2024-2025.

أرسنال يواجه مانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة عشر من البريميرليج

ويحتضن ملعب الإمارات معقل الجانرز، المواجهة المرتقبة بين أرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تحت صافرة الحكم صموئيل باروت.

ويحتل الجانرز وصافة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 25 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق ليفربول، بينما يأتي المان يونايتد في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج

من المقرر أن تنطلق المواجهة يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر والربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

معلق مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في البريميرليج والقنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة مواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة bein sports HD1، وسيتولى المعلق الرياضي المبدع التونسي عصام الشوالي، التعليق على أحداث القمة الإنجليزية.