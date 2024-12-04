نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، رفض بشكل قاطع التعاقد مع الليبي فهد المسماري.

جوميز يرفض التعاقد مع الليبي فهد المسماري

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" جوميز رفض التعاقد مع اللاعب لإنه مواليد ٢٠٠٤ وسيتم قيده فوق السن وهذا مرفوض بكل تأكيد تمهيدًا للتعاقد مع اوفي ايجاريا وحينها سيكتمل عدد الاجانب في قائمة الزمالك".

واختتم:" اما بخصوص ميشالاك، ففي الفترة الحالية جوميز مصمم على استمراره واللاعب مكمل لنهاية الموسم".