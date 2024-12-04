تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يثير أزمة في الزمالك وعبد الواحد السيد يتدخل

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يثير أزمة في الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي تدخل لحل الأزمة.

تأخر صرف مقدمات عقود اللاعبين يثير أزمة في الزمالك

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "طالب لاعبو الزمالك بصرف مقدمات عقود الموسم الجديد خاصة أنهم لم يتقاضوا أي أموال منذ انطلاق الموسم الجاري".

وأضاف: "توجه لاعبو الزمالك بطلب إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك من أجل صرف مستحقاتهم المتأخرة حيث وعدهم مدير الكرة بحل الأزمة مع إدارة القلعة البيضاء".