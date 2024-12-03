بنى سويف وسيلا "حبايب" بالقسم الثالث 

وحصل مصطفى على وعلى حسن وخالد سعي وحسام محمد لاعبي سيلا وأحمد معوض مدير فنى بنى سويف على الكارت الاصفر فيما طرد الثنائى شعبان سيد وعلى محمد لاعبي بنى سويف.

وعلى مدار شوطى المباراة حاول بنى سويف بقيادة مديره الفنى احمد معوض فى خطف الثلاث نقاط الا أن واجه تماسك من جانب سيلا بقيادة أحمد فكرى.

محمد يوسف

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