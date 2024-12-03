عاجل.. قرارات نارية من  كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، حرص علي عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مباراة البنك الأهلي أمس، وتحديدا فيما يتعلق بأزمة إنهاء الفرص.

قرارات نارية من كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

وقال بليغ أبوعايد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” كولر عنف المدافعين من تكرار نفس سيناريو الأخطاء الدفاعية في التمركز الخاطئ وعدم التعاون وتقريب الخطوط بين الجميع".

وتابع بليغ:" المدير الفني حذر من استمرار ظاهرة أهدار الفرص التي تسببت في خروج الفريق متعادل مع البنك لغياب التركيز من البعض وانشغال الأخر بالسوشيال ميديا".

وأتم بليغ أبوعايد تصريحاته قائلا:" كولر أكد للاعبين أن في غربلة ستكون في تشكيل الفريق بسبب اللامبالاة التي ظهرت علي البعض وأي لاعب لن يلتزم بقراره الفني سيكون خارج حساباته في يناير القادم".