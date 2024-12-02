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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للقومي وبهتيم وبطا بالقسم الثالث

تنطلق الثلاثاء، في الثانية والنصف عصرا، مباريات الاسبوع الثامن للمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث يستضيف طوخ صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط فريق بطا صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، في قمة القليوبية.

ويستضيف المرج صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

ويخرج القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة لملاقاة رع صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

و يخرج هليوبوليس صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط لملاقاة القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.

بينما يستضيف سبورتنج كاسل صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فريق النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

ويخرج ليفيلز صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط لملاقاة قها صاحب المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

ويستضيف مدينة نصر صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة فريق الطيران صاحب المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

و يستضيف قليوب صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة فريق اسكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 13 نقطة

2- قليوب 13 نقطة

3- مدينة نصر 12 نقطة

4- رع 11 نقطة

5- المرج 11 نقطة

6- ليفيلز 10 نقاط

7- طوخ 8 نقاط

8- المطرية 8 نقاط

9- بطا 7 نقاط

10- هليوبوليس 7 نقاط

11- الطيران 6 نقاط

12- اسكو 5 نقاط

13- بهتيم 5 نقاط

14- قها 5 نقاط

15- سبورتنج كاسل 4 نقاط

16- النصر للتصدير نقطة واحدة

17- القومي دون نقاط