نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للقومي وبهتيم وبطا بالقسم الثالث في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للقومي وبهتيم وبطا بالقسم الثالث
تنطلق الثلاثاء، في الثانية والنصف عصرا، مباريات الاسبوع الثامن للمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث يستضيف طوخ صاحب المركز السابع برصيد 8 نقاط فريق بطا صاحب المركز التاسع برصيد 7 نقاط، في قمة القليوبية.
ويستضيف المرج صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة فريق بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.
ويخرج القناطر الخيرية صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة لملاقاة رع صاحب المركز الرابع برصيد 11 نقطة.
و يخرج هليوبوليس صاحب المركز العاشر برصيد 7 نقاط لملاقاة القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.
بينما يستضيف سبورتنج كاسل صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط فريق النصر للتصدير صاحب المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.
ويخرج ليفيلز صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط لملاقاة قها صاحب المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.
ويستضيف مدينة نصر صاحب المركز الثالث برصيد 12 نقطة فريق الطيران صاحب المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.
و يستضيف قليوب صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة فريق اسكو صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.
ترتيب المجموعة السادسة:
1- القناطر الخيرية 13 نقطة
2- قليوب 13 نقطة
3- مدينة نصر 12 نقطة
4- رع 11 نقطة
5- المرج 11 نقطة
6- ليفيلز 10 نقاط
7- طوخ 8 نقاط
8- المطرية 8 نقاط
9- بطا 7 نقاط
10- هليوبوليس 7 نقاط
11- الطيران 6 نقاط
12- اسكو 5 نقاط
13- بهتيم 5 نقاط
14- قها 5 نقاط
15- سبورتنج كاسل 4 نقاط
16- النصر للتصدير نقطة واحدة
17- القومي دون نقاط