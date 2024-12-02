سلطنة عمان تستضيف ٤٠ شركة محلية وعالمية متخصصة بسياحة الجولف

تستضيف سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجولف (IAGTO) والطيران العماني وعدد من الشركاء السياحيين من القطاع الخاص، حلقة عمل حول سياحة الجولف بمشاركة ٤٠ شركة سياحية دولية من أسواق آسيا وأوروبا متخصصة في حجز الباقات السياحية لرياضة الجولف منهم ٢٠ شركة محلية.

وتهدف الحلقة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين الشركات السياحية الدولية ونظرائها من الشركات المحلية المتخصصة بسياحة الجولف في سلطنة عُمان وعددهم ٢٠ شركة يمثلون ملاعب الجولف في محافظة مسقط والشركات السياحية العاملة في قطاع سياحة الجولف، والتعريف بأبرز المقومات السياحية التي تقدمها سلطنة عمان في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الشركاء الدوليين والمحليين لتنشيط وتطوير هذا القطاع الواعد.

ويتضمن برنامج الحلقة زيارات تعريفية لأهم المعالم السياحية في كل من: محافظة مسقط ومحافظة شمال الشرقية ومحافظة الداخلية.

كما يأمل أن تسهم حلقة العمل في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة مميزة لسياحة الجولف عالميًا.

وقال خالد محمد العزري مدير دائرة الأنماط السياحية بوزارة التراث والسياحة: تعتبر حلقة العمل الهامة لأحد القطاعات الواعدة ألا وهي سياحة الجولف حيث تمتلك سلطنة عُمان مقومات طبيعية فريدة تجعلها وجهة مثالية لعشاق هذه الرياضة.

وأضاف تتميز سلطنة عمان بملاعب جولف عالمية المستوى كملعب الموج وملعب la vie وملعب رأس الحمراء وملعب غلا وملعب جبل السيفة وتجمع هذه الملاعب بين التصاميم الحديثة والطبيعة الخلابة وهي ليست فقط مكانا للعب الجولف بل هي تجربة متكاملة تمزج بين الرياضة والترفيه بالإضافة إلى ذلك المناخ المعتدل لسلطنة عمان معظم أشهر السنة يجعلها وجهة مفضلة للرياضيين والمجموعات السياحية على حد سواء.

وأشار في كلمته إلى أن موقع سلطنة عمان الاستراتيجي وسهولة الوصول إليها عبر شبكة واسعة من الخطوط الجوية يوفران فرصة لاستقطاب المزيد من الزوار من أوروبا وآسيا وبقية دول العالم. إلى جانب ذلك تقدم سلطنة عمان تجربة ثقافية غنية، حيث يمكن للسائح أن يجمع بين متعة اللعب واستكشاف التراث العماني الأصيل.

وأكد العزري أن الاستثمار في سياحة الجولف لا يقتصر فقط على تعزيز السياحة الرياضية بل يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب العماني ونحن بالوزارة نعمل على تعزيز وتنمية هذا القطاع بالتعاون مع شركائنا من شركات السفر والمنظمات الدولية كمنظمةAIAGTO وكذلك المنشآت الفندقية وذلك لضمان تقديم تجربة استثنائية لجميع الزوار.