الرياضة

اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي ببطولة زكيت بإزكــــي

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إزكي ـ من يوسف المنذري:

تأهلت فرق العربي إزكي والتضامن منح وإمطي إزكي والهلال سمائل إلى الدور نصف النهائي، ضمن منافسات بطولة زكيت لكرة القدم تحت 21 سنة، وقد اكتسح في افتتاح مباريات دور الثمانية فريق العربي شباك فريق زكيت بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف حيث استثمر لاعبو فريق العربي معظم الفرص التي سنحت لهم وأثبتوا جدارتهم بقيادة المدرب إبراهيم العامري لبلوغ الدور نصف النهائي، واستمرت غزارة الأهداف في لقاء فريقي التضامن والنجوم، حيث حقق الأول الفوز بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، فيما حقق فريق إمطي الفوز على فريق السهم بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وخطف البطاقة الأخيرة نحو الدور القادم فريق الهلال اثر تحقيقه فوزا كبيرا على فريق الطوق بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف، وقد بلغت حصيلة الأهداف بدور الثمانية 20 هدفاً تصدرها فريق العربي بواقع 6 أهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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