الريال يخنق برشلونة بثنائية في خيتافي

الريال يخنق برشلونة بثنائية في خيتافيحقق ريال مدريد الفوز على خيتافي 2 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

سجل هدفي ريال مدريد، جود بيلينغهام في الدقيقة (30 من ركلة جزاء) وكيليان مبابي في الدقيقة 38.

وتقدم ريال مدريد إلى المركز الثاني في الترتيب برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، مبتعدا بنقطة واحدة خلف منافسه برشلونة الذي لعب مباراة أكثر، بينما يحتل خيتافي المركز 17 بعدما حصد 13 نقطة من 15 مباراة.

وأحرز ريال مدريد فوزه الثالث تواليا في الدوري هذا الموسم، منذ خسارته أمام ضيفه برشلونة برباعية نظيفة، كما يملك ريال مدريد مباراة مؤجلة مع فالنسيا سيمنحه الفوز بها انتزاع الصدارة بفارق نقطتين أمام برشلونة.

ويأتي فوز الريال اليوم بعد خسارته أمام مضيفه ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد الأربعاء الماضي في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها والتي حقق فيها فوزين فقط مقابل ثلاث هزائم.

وفي مباراة ثانية، تعادل فياريال مع جيرونا بهدفين لمثلهما.

ورفع فياريال رصيده للنقطة 26 في المركز الرابع، كما رفع جيرونا رصيده للنقطة 22 في المركز السابع.