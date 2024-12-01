ليفربول يوسع الفارق لـ11 نقطة مع السيتي

ليفربول يوسع الفارق لـ11 نقطة مع السيتيفاز فريق ليفربول على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح كودي جاكبو التسجيل لليفربول في الدقيقة 12، مستفيدا من تمريرة محمد صلاح، الذي عزز تقدم ليفربول بالهدف الثاني، في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، حافظ ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي رافعا رصيده إلى 34 نقطة.

في المقابل توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الخامس، بعد أن تلقى هزيمته الرابعة في الدوري هذا الموسم، لتستمر معاناة مانشستر سيتي الذي يمر بأسوأ فتراته تحت إشراف مدربه الإسباني بيب غوارديولا الذي تعرض لأول مرة في مسيرته لخمس هزائم متتالية، قبل التعادل في منتصف الأسبوع أمام فينورد الهولندي 3 - 3 في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة.

وفي باقي مباريات الجولة اليوم، فاز مانشستر يونايتد على إيفرتون بنتيجة 4 - صفر، وتغلب تشيلسي على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف نظيفة، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة توتنهام هوتسبير مع فولهام.