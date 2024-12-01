فوز أول ليونايتد وتشيلسي يتقدم للوصافة

فوز أول ليونايتد وتشيلسي يتقدم للوصافةفاز فريق تشيلسي على ضيفه أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثلاثية تشيلسي السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة السابعة، والأرجنتيني إنزو فيرنانديز في الدقيقة 36، وكول بالمر في الدقيقة 83.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وهزيمتين، إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد أستون فيلا، الذي اكتفى بتحقيق فوز وحيد في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة، عند 19 نقطة في المركز 11.

وضمن الجولة ذاتها، فاز مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون بأربعة أهداف نظيفة سجّلها بالتناصف ماركوس راشفورد في الدقيقتين 34 و46 ،وجوشوا زيركزي في الدقيقتين 41 و 64.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزه الخامس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 4 تعادلات و4 هزائم، إلى 19 نقطة في المركز التاسع.

في المقابل، توقف رصيد إيفرتون، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويعد انتصار مانشستر يونايتد اليوم هو الأول تحت قيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم الذي استهل مسيرته مع الفريق بالتعادل (1-1)مع مضيفه إيبسويتش تاون في الجولة الماضية، قبل أن يحصد باكورة انتصاراته مع الفريق بوجه عام خلال فوز فريقه المثير على ضيفه بودو جليمت النرويجي (3- 2)، بالدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وفي مباراة أخرى تعادل توتنهام هوتسبير وضيفه فولهام بهدف لمثله.

وجاء الهدفان في الشوط الثاني حيث بادر بيرنان جونسون بالتسجيل لمصلحة توتنهام في الدقيقة 54، لكن توم كيرني منح التعادل لفولهام في الدقيقة 67 قبل أن يكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كيرني في الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد توتنهام إلى 20 نقطة في المركز السابع، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على فولهام، صاحب المركز العاشر.