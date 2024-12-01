نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره فريق خيتافي، يوم الأحد 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ريال مدريد ضد خيتافي

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد ضد خيتافي في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد ضد خيتافي عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الليجا.

ترتيب ريال مدريد وخيتافي

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق خيتافي في المركز السابع عشر برصيد 13 نقطة.