نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مع فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المنافسة على ارضية ملعب غزل المحلة، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل.

ويقع الفريق الأبيض في المركز الخامس برصيد ستة نقاط، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز السابع برصيد أربع نقاط فقط.

وتُذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.