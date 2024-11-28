الرياضة

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مع فريق غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المنافسة على ارضية ملعب غزل المحلة، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يوم الاثنين المقبل الموافق 2 من شهر ديسمبر المقبل.

ويقع الفريق الأبيض في المركز الخامس برصيد ستة نقاط، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز السابع برصيد أربع نقاط فقط.

وتُذاع المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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