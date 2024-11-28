الرياضة

موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام خيتافي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق خيتافي، يوم 1 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تُقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وخيتافي في الساعة الخامسة والربع مساءُ بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.  

تذاع تلك المباراة بين فريقي ريال مدريد وخيتافي عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 30 نقطة، بينما يحل فريق خيتافي في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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